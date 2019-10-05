قضية ميسي تُهدده بالحرمان من دخول بريطانيا

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، قد يُعاني خلال الفترة المقبلة في حال أراد الدخول إلى الأراضي البريطانية.

وكانت آخر زيارة لـ ميسي إلى بريطانيا كانت في مايو الماضي مع نادي برشلونة أمام ليفربول الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ووقتها انتهت المباراة بفوز الريدز برباعية دون رد.

وذكر موقع Give Me Sport أن ميسي قد يُحرم من الدخول إلى بريطانيا، في حال انفصلت المملكة البريطانية عن الاتحاد الأوروبي.

وقال المحامي أندرو أوزبورن: إن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قد يمنع أي مواطن غير تابع للاتحاد الأوروبي من الدخول إليها في حال كان عليه قضايا، أما إذا كان مواطنًا تابعًا للاتحاد الأوروبي وعليه قضايا فيمكنه الدخول إلى بريطانيا؛ لأنه لن يُمثل أي تهديد للأمن القومي البريطاني.

وأشار المحامي أوزبورن إلى أن هناك الكثير من اللاعبين ممن يحملون قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي قد تمنعهم من الدخول إلى بريطانيا.

وكان ميسي تم اتهامه في الفترة الأخيرة من قبل القضاء الإسباني بالتهرب الضريبي.