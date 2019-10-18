قطع الطرق المؤدية إلى مطار بيروت ومداخل العاصمة

المواطن - متابعة

أفادت مصادر لبنانية أن المتظاهرين قطعوا الطرق المؤدية إلى مطار بيروت وعدد من مداخل ومخارج العاصمة وعدد من المدن والضواحي.

وقطع المتظاهرون الطريق المؤدية إلى منطقة النبطية في جنوب لبنان وكذلك المدخل الشمالي لبيروت بالاتجاهين.

ومن المتوقع أن يوجه رئيس الوزراء سعد الحريري رسالة إلى اللبنانيين الساعة السادسة بتوقيت بيروت.

وشهدت العاصمة بيروت وبعض البلدات في أرجاء لبنان الأمس واليوم تظاهرات عارمة احتجاجًا على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، فيما قالت الحكومة اللبنانية إنها ستجتمع اليوم الجمعة لبحث التظاهرات في البلاد.