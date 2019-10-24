قلعة من البطولات والإنجازات .. قصة إنشاء نادي #النصر

المواطن - محمد سمعه

النصر واحد من أكبر الأندية في المملكة وفي قارة آسيا، يحتفل عشاقه اليوم بمرور 64 عامًا على إنشائه حيث منذ لحظته الأولى وانطلق أصفر العاصمة بكل قوة لينافس على الألقاب وتحقيق انفرادات تاريخية مميزة باسمه فقط.

وتعود فكرة تأسيس نادي النصر إلى الشقيقين زيد وحسن الجبعاء، حيث أسسا النادي في 24 أكتوبر من عام 1955 وقد اختارا له اللون الأصفر وهو لون تربة الجزيرة العربية واللون الأزرق وهو لون بحرها على شعار النادي.

وجاء بعد ذلك الأمير عبدالرحمن بن سعود ليُكمل المسيرة فيُضيف خريطة الجزيرة العربية على اللونين الأصفر والأزرق حتى يظلا شعارًا للنصر حتى وقتنا الحالي.

وقد قرر أبناء الجبعاء اتخاذ منزلهما الكائن بشارع العطايف مكانًا للتواجد والاجتماع ثم التوجه إلى الملعب الواقع في قشلة الشرطة مقابل حديقة الفوطة من الجهة الغربية.

ولم يكن زيد وحسين الجبعاء الوحيدين من قاما بإنشاء النصر لكن ساهم أيضًا الأخوان علي وعيسى العويس في إنشاء النادي، ليُقال إن النصر أُسس بواسطة مجموعة من الطلبة رغم قلة الإمكانيات وقتها.

وحقق النصر طوال 64 عامًا إنجازات وبطولات وانفرادات كُتبت باسمه فقط في التاريخ، حيث يعد النصر أول ناد آسيوي يصل للعب في كأس العالم للأندية في عام 2000 بالبرازيل، كذلك النصر هو أول ناد يحمل اسم النصر بين دول الوطن العربي.

ويلقب النصر بـالعالمي بسبب مشاركته وتمثيله لقارة آسيا في أول كأس العالم للأندية كرة القدم بعدما فاز بلقب كأس السوبر الآسيوية في عام 1998، حيث حصد جائزة اللعب النظيف في تلك البطولة.