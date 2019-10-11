قميص يتيح للصم الاستماع إلى الموسيقى بعد تحويلها إلى إحساس

المواطن - متابعة

في الكثير من الأحيان يعزف الصم عن حضور الحفلات الموسيقية حتى لا يتعرضون للحرج والضيق، لكن هذا الأمر يبدو أنه سيصبح من الماضي بعد أن تمكن العلماء من تحويل صوت الموسيقى إلى إحساس يمكن أن يشعر به الشخص دون الحاجة إلى السماع له، من خلال ابتكار قميص ذكى جديد، أطلقوا عليه اسم Sound Shirt .

ويتضمن القميص 16 جهازًا من أجهزة الاستشعار التي ترسل أحاسيس في جميع أنحاء الجسم تتزامن مع الموسيقى التي يتم تشغيلها لخلق الشعور عند الصم.

ويتصل القميص ذو التقنية العالية بنظام كمبيوتر يلتقط الصوت من الميكروفونات الموضوعة في نقاط مختلفة حول المسرح، مما يمكّن الصم من الاستمتاع بحفلات موسيقية وسمفونيات.

وطور القميص الذكي بواسطة CuteCircuit، وهي شركة مقرها لندن، بإتاحة الفرصة للصم بالشعور بالموسيقى، وحضور حفلات موسيقية حية.

ويمكن ارتداء القميص المزود بـ 16 مشغلًا صغيرًا موصولًا في جميع أنحائه، ليستقبل الموسيقى لاسلكيًا وفي الوقت الفعلي، ثم يتحول إلى بيانات.

وتم تصميم القميص أيضًا ليشعرك بالراحة تجاه الجلد، حيث لا توجد أسلاك، بفضل استخدام أقمشة ناعمة.