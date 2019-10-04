كابيلو: يوفنتوس حاول التعاقد مع ميسي

كابيلو: يوفنتوس حاول التعاقد مع ميسي

2019/10/04
الساعة 5:30 صباحًا
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الإيطالي فابيو كابيلو المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي سابقًا، أنه حاول التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني عندما كان عمره 16 عامًا.

ونقلت شبكة سكاي سبورت إيطاليا تصريحات كابيلو الذي قال: لقد تقابلت مع ميسي حينما كان عمره 16 عامًا في بطولة خوان غامبر ورأيته في الملعب، ثم قمت بتوجيه سؤال إلى الهولندي فرانك ريكارد مدرب برشلونة وأخبرته إذا كان هناك إمكانية لاستعارة ميسي.

وتابع كابيلو: برشلونة كان لديه مشكلة من أجل قيد ثلاثة لاعبين غير أوروبيين في قائمته وريكارد أخبرني أنه سيحاول حل المشكلة.

وأكد كابيلو على أن مباراة إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي ستكون قوية وستتمتع بمنافسة شرسة وكبيرة بين الفريقين.


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