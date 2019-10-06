كارثة لـ ريال مدريد بعد مباراة الريال ضد غرناطة

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي ريال مدريد الإسباني اليوم في بيان له عن إصابة نجم وسطه الألماني توني كروس، وذلك بعد تعرضه للإصابة في مباراة الريال ضد غرناطة التي أُقيمت بالأمس في الدوري الإسباني.

وقال بيان ريال مدريد الذي نُشر عبر موقعه الإلكتروني إن اللاعب توني كروس يُعاني من إصابة في القدم اليُسرى تعرض لها خلال مباراة الريال ضد غرناطة.

وذكر بيان ريال مدريد أنه سيتم تحديد المدة التي سيخضع لها توني كروس من أجل تلقي العلاج بعد إصابته في مباراة الريال ضد غرناطة.

وكانت مباراة الريال ضد غرناطة انتهت بالأمس بفوز ريال مدريد برباعية مقابل هدفين في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد.

وشهدت مباراة الريال ضد غرناطة، تألقًا كبيرًا من اللاعب البلجيكي إدين هازارد الذي نجح في إحراز الهدف الأول له مع ريال مدريد، وذك بعد انتقاله للنادي الملكي من تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وقبل مباراة الريال ضد غرناطة، تعرض إدين هازارد لانتقادات شديدة، وذلك بعد انضمامه لريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019؛ بسبب زيادة وزنه وعدم وجود تأثير له في مباريات الريال الأخيرة.

وبعد مباراة الريال ضد غرناطة، احتفل الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر تويتر بهدف إدين هازارد الأول مع الملكي قائلًا: نُبارك للاعبنا هازارد على هدفه الأول مع الريال.

ويحتل ريال مدريد حاليًّا صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق خمس نقاط عن نادي برشلونة صاحب المركز الرابع، بعد الفوز برباعية في مباراة الريال ضد غرناطة.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أعرب عن سعادته بعد الفوز في مباراة الريال ضد غرناطة، قائلًا بأن إدين هازارد كان سعيدًا للغاية بعد إحرازه لأول أهدافه مع الريال.