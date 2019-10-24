كارينيو: #الشباب كان أفضل من #الوحدة
مطالبًا لاعبيه بالتعويض ضد الرائد

كارينيو: #الشباب كان أفضل من #الوحدة

2019/10/25
الساعة 1:21 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

كشف مدرب فرسان مكة، الأوروغوياني دانيال كارينيو عن أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد الشباب بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال كارينيو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الشباب ضد الوحدة: “كنا نعلم أننا سنخوض مباراة في ملعب صعب أمام فريق جيد”.

وتابع: “لم نكن جاهزين بدنيًا بنسبة 100 بالمئة، بعدما خضنا مباراة أمام اتحاد جدة استنفدت طاقة كبيرة من اللاعبين، بالإضافة إلى الغيابات والإصابات”.

وأضاف كارينيو قائلًا: “رغم كل ذلك، لم يقصر لاعبو فريقي وقدموا ما عليهم داخل الملعب، وبشكل عام الشباب كان أفضل من الوحدة في مباراة اليوم”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “لم يكن لدينا فاعلية هجومية، وخرجنا من اللقاء بنتيجة سيئة، يجب علينا التركيز بصورة كبيرة على التعويض أمام الرائد في المباراة المقبلة”.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 15 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


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