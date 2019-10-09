كارينيو يكشف المستور بعد رحيله عن #النصر

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأوروغوياني المدير الفني الأسبق للنصر والمدرب الحالي لنادي الوحدة كواليس أزمته مع العالمي بعد الرحيل عنه في الموسم الماضي.

وتمت إقالة جوزيه كارينيو من تدريب النصر في عام 2018 ثم تم تعيين المدرب البرتغالي هيلدر كريستوفاو بشكل مؤقت قبل أن يتم تعيين المدرب الحالي روي فيتوريا.

وتحدث كارينيو عن أزمته مع النصر في تصريحات لبرنامج في المرمى قائلًا: النصر لم يحترم العقد الذي أبرمته الإدارة التي وعدتني أن تمنحني مستحقاتي المالية، لكنني لم أتلق أي مبلغ، وفيفا سيحدد موعد استلام مستحقاتي من النصر.

وأضاف كارينيو: إدارة النصر لم تعاملني بشكل جيد، ولهذا اتجهت إلى الفيفا لاستلام مستحقاتي وننتظر الموعد الذي سيتم تحديده لصرف مستحقاتي كما قلت.

وبسبب سوء النتائج في عام 2018 لنادي النصر، قررت إدارة سعود آل سويلم في ذلك الوقت إقالة كارينيو بعد أسابيع قليلة من انطلاق موسم 2018-2019، بعد أن كان تولى تدريب النصر قادمًا من نادي الشباب.