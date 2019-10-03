كاميرات مراقبة سهلة الاختراق في موقع أمازون.. تعرف عليها

المواطن - متابعة

يستمر الترويج حاليًا لكاميرات الأمن المنزلية المصنوعة في الصين، والتي يتم تسويقها على موقع أمازون على الرغم من الأدلة المرعبة التي تؤكد بأن هذه الكاميرات يسهل اختراقها من قبل اللصوص، وبحسب الخبراء، فإن كاميرات المراقبة هذه فيها العديد من العيوب، مثل كلمات المرور الضعيفة التي يمكن للمجرمين التحكم بها بشكل لاسلكي للتجسس على الأسر والأطفال في منازلهم.

وتعتبر كاميرات SirCam 720 وie Geek 1080، من أكثر الكاميرات هشاشة من الناحية الأمنية، إذ تمكن أحد الأشخاص من اختراق هاتين الكاميرتين بسهولة، عبر اعتراض كلمات المرور المرسلة من التطبيقات الخاصة بهما.

وقال أحد الزبائن في مراجعة للكاميرا: ” لا تشتري كاميرا (ieGeek) لأنها تحتوي على ثغرات أمنية خطيرة في برنامجها. في حين شكا مراجع آخر من نفس الكاميرا قائلًا: ” تمكن أشخاص غرباء من اختراق كاميرتي واستطاعوا مشاهدة عائلتي والتحدث معنا عبر الكاميرا، كانت تجربة مروعة.”

وأضاف: ” في إحدى الليالي تحركت الكاميرا من تلقاء نفسها وتحدث إلينا أحدهم، كان هذا أمرًا مزعجًا للغاية”.

يذكر أن المخترقين يمكنهم التحكم بكاميرات المراقبة عبر شبكة الواي فاي من أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو كمبيوتر. وبعد إجراء اختبارات على الكاميرات المستخدمة، تمكن باحثون من الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بسهولة.

وبحسب التقارير، فإن شركة أمازون لم تتخذ أية إجراءات حيال هذه الكاميرات واستمرت في بيعها على موقعها، على الرغم من اللغط الواسع الذي دار حولها مؤخرًا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.