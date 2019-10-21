كبارنا بركة دارنا.. تنمية الأفلاج يستضيف أكثر من 50 مسنة 

المواطن - الرياض

استضاف القسم النسوي في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأفلاج أكثر من 50 امرأة مسنة في برنامج “كبارنا بركة دارنا”، الذي يأتي ضمن الفعاليات المعدة تزامنًا مع اليوم العالمي لكبار السن والتي تمتد لأيام عدة.

واشتمل البرنامج على العديد من الأنشطة والفعاليات الموجهة للأمهات كبيرات السن اللاتي تفاعلن مع المسابقات الذهنية والحكاوي القديمة التي نالت استحسانهن.

واستهل بكلمة ترحيبية لمساعد مدير المركز البندري الخثران ذكرت فيها أن البرنامج يأتي بمثابة تكريم لأمهاتنا كبيرات السن وبما أنجزنه للمجتمع والتوعية بأهمية الرعاية الوقائية والعلاجية لهن، مشيرة إلى أن مركز تنمية الأفلاج يسعى للتعاون مع الأسر والأفراد لتوفير بيئة جيدة لصحة ورفاهية المسنين.

ثم قدمت مجموعة من الفتيات نشيدًا ترحيبيًّا، وتابعت الحاضرات عرضًا مرئيًّا عن المسنين ويومهم العالمي.

وعبرت المشاركات عن خالص شكرهن وتقديرهن للقسم النسوي بالمركز على هذه اللفتة الكريمة لكبيرات السن.