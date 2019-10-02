كبار الكرة السعودية يعودون في ليلة واحدة

المواطن - محمد سمعه

قدمت أندية الهلال والشباب والاتحاد، بالأمس، أداءً أكثر من رائع خلال مبارياتهم في بطولة دوري أبطال آسيا والبطولة العربية ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على الترتيب.

وكتب الناقد الرياضي فهد الروقي تغريدة بعد فوز الثلاثي السعودي قائلًا: في ليلة واحدة، فاز الهلال قاريًّا، وفاز الشباب عربيًّا، وفاز الاتحاد محليًّا.

وتابع فهد الروقي: كبار الكرة السعودية يعودون.

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون مستوى مميزًا في منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ونجح في التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

وخطف لاعبو الشباب الأنظار خلال مباراتي دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتمكن من تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة الساورة الجزائري ذهابًا وإيابًا.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، بعد الفوز في لقاء الذهاب برباعية مقابل هدف.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى الطريق الصحيح من جديد بعد نجاحه في الفوز في آخر جولتين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ناديي الشباب والتعاون.

وكان الجمهور الاتحادي، انتقد نتائج الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة من الهلال مرتين في دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين خلال 4 أيام، ثم الخسارة من ضمك في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان بثنائية مقابل هدف.