كردي يُنعش تدريبات #الهلال

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم أمير كردي في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، ليصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الفتح المقبلة.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن كردي شارك في المناورة التي فرضها المدرب الروماني رازافان لوشيسكو، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.

وكان أمير كردي قد تعرض لإصابة في مفصل القدم، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام الماضية، وغاب عن ديربي الرياض، والذي خسره الهلال بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.