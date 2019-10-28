كرسي ودفتر وشراب.. ذكريات أولى ابتدائي تثير الضحك

كرسي ودفتر وشراب.. ذكريات أولى ابتدائي تثير الضحك

2019/10/28
الساعة 9:56 صباحًا
- ‎فيحديث السوشيال ميديا, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

مع ذكريات أولى ابتدائي بدأ مغردو موقع “تويتر” صباحهم، بتغريدات مضحكة استعادوا بها أيام اللهو واللعب.. كرسي الجلوس ومنهج الابتدائية و”الدفتر” الذي اعتادوا الكتابة فيه وما ارتدوه خلال تلك الفترة من شراب أو زي خاص.

“اللي ما لحق على ها الدفتر”، بهذه التغريدة مرح وليد الشيباني، استرجع ذكرياته الضاحكة مع منهج أولى ابتدائي، فيما وضعت منى نبهان صورة لما كانت ترتديه على زيها المدرسي في الصف الأول، متندرة على ذكريات هذا السن الصغير، وما كان يفرض عليها ارتداءه.

فيما تذكرت “حصة سعد” ما كانت تفعله بأمها من دلع في تلك السن، قائلة: “كل ماجبت طاريه قالت امي يووووه ي حصيص مابقى شي ماسويتيه فيني جعل ولدك مايطلع عليك، اللي اذكره كان كله صياح وتسحب وتجرجر مافكيتها الا عقب الشينه”.

وتحدثت آمال عريف، عن أول مكافأة لها في أولى ابتدائي، قائلة: “اول ماعرفت اكتب اسمي اعطتني الابله حلاوة العسل

طبعاً رجعتها معي البيت علشان اوري اهلي ثمار انجازي”.


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