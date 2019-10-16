كريستيان جروس: هذا ما سأفعله للأهلي بعد عودتي

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، عن ما يريد فعله للراقي بعد عودته في ولاية ثالثة لتدريب الفريق.

وقال جروس خلال فيديو نُشر عبر حساب الأهلي في تويتر: دائمًا في كل مكان أعمل به، يكون لدي شغف عندما أوقع على العقد، وشغفي أن أجعل الفريق أفضل بالفوز، لم أكن في حياتي راضيًا بأن يكون فريقي في ترتيب متوسط.

وبذلت إدارة النادي الأهلي، برئاسة أحمد الصائغ، مجهودًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الراقي.

وكان مجلس إدارة الأهلي أعلن، أمس الأربعاء، عن تعاقده مع كريستيان جروس حتى نهاية الموسم خلفًا للمدرب الكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش.

وكان الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي قال قبل تعاقد الأهلي مع جروس بشكل رسمي: إدارة الأهلي قررت دفع 3 ملايين يورو بدلًا من مليوني و400 ألف يورو.

وأضاف الحميدي: إدارة الأهلي وافقت على طلبات جروس ولم ترفضها؛ وذلك بسبب اقتناع إدارة أحمد الصائغ بأن جروس هو رجل المرحلة في الأهلي حاليًّا.

وقيل: إن جروس اشترط الحصول على مليوني يورو كمقدم للعقد، وهو ما جعل إدارة الأهلي تُقدم على الخطوة الحاسمة التي مكنت جروس من الموافقة على تدريب الراقي.

وأبدى أحمد الصائغ، رئيس النادي الأهلي، سعادته البالغة بعد نجاح إدارة الراقي في التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالراقي.

وكتب أحمد الصائغ تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: الحمد لله، قلت لكم أجيبه يعني أجيبه.