كريغ غودين يتألق مع #الوحدة في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الأسترالي كريغ غودين مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة خلال أول 5 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشارك كريغ غودين في 5 مباريات مع الوحدة هذا الموسم بمعدل 424 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل هدف واحد قاد به فرسان مكة لتحقيق الفوز على الفيحاء، وقام بصناعة 8 فرص أخرى.

وقام الأسترالي غودين بـ7 تسديدات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حتى الآن، وأرسل 3 عرضيات ناجحة، وقام بـ121 تمريرة ناجحة، وبلغت دقة تمريراته 84%، وذلك وفقًا لإحصائية دوري بلس.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة نظيره ضمك اليوم، في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الرابع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، ويأمل مواصلة مسيرته المميزة وتحقيق الفوز على ضمك اليوم.