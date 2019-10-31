كريم الأحمدي: هذا السر وراء فوز الأهلي ضد الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط نادي الاتحاد السر وراء خسارة فريقه في مباراة الأهلي ضد الاتحاد التي أُقيمت اليوم في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث كريم الأحمدي قائلًا: العميد افتقد للتركيز في مباراة الأهلي ضد الاتحاد، وهذا جعل كفة الراقي أرجح وأقوى وهو ما مكنه من الفوز.

وأضاف الأحمدي: لا أعرف ماذا يحدث للاتحاد، لقد تدربنا بشكل جيد وأبدينا استعدادًا كبير لمباراة الأهلي ضد الاتحاد، ولكن في النهاية حدث ما كنا لا نتمنى.

يذكر أن خسارة العميد في مباراة الأهلي ضد الاتحاد، هي الرابعة له على التوالي في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الأهلي ضد الاتحاد، كان العميد خسر يوم الأحد الماضي من نادي أبها بثنائية مقابل هدف، في المباراة الأولى للمدرب الوطني محمد العبدلي مع الاتحاد.

وبعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد، أبدى اللاعب الجزائري يوسف بلايلي نجم الأهلي حزنه بسبب استبداله في المباراة.

وتحدث بلايلي بعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد قائلًا: بالطبع أي لاعب يشعر بالحزن في حال تم استبداله لأنه يريد تقديم الأفضل دائمًا.

وأضاف بلايلي: بعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد سيكون هناك حديث خاص مع إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة، ولن أستطيع كشف أي شيء عنه حاليًا، وأنا لاعب يملك الخبرات التي اكتسبتها مع المنتخب الجزائري ونادي الترجي الرياضي التونسي.

ونجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي، عند حلول الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول في مباراة الأهلي ضد الاتحاد بعد تمريرة متقنة من زميله دجانيني تافاريس.

وواصل النادي الأهلي ضغطه من أجل إضافة الهدف الثاني في مباراة الأهلي ضد الاتحاد، حتى نجح السوري عمر السومة في إضافة الهدف الثاني عند حلول الدقيقة السابعة والثلاثين بعد تمريرة جيدة من اللاعب سعيد المولد.

وفي الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد الاتحاد، قلص الاتحاد الفارق عبر اللاعب زياد الصحفي من ضربة رأسية في الدقيقة الحادية والسبعين.