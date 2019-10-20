كعبي: نخوض كل مباراة في #الفيصلي كأنها نهائي

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، خالد كعبي، بمستوى اللاعبين خلال مباراة الحزم، في الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز فريقه بهدف دون رد.

وقال خالد كعبي في تصريحات تلفزيونية بعد لقاء الفيصلي ضد الحزم: “قدمنا مباراة جيدة، وحققنا 3 نقاط مهمة الليلة بعد فترة التوقف، وأهنئ اللاعبين والجهاز الفني والإدارة وجماهيرنا الداعمة لنا باستمرار”.

وتابع: “بعد تأجيل مباراة النصر، أصبحنا أكثر فريق متوقف عن اللعب، والمدرب شاموسكا يعمل على الانسجام بين اللاعبين، وكنا أفضل ضد الحزم، ونأمل الاستمرار ومواصلة ذلك مستقبلًا، خاصة ونحن تنتظرنا مواجهة صعبة أمام التعاون”.

وعن التفاهم الشديد بينه وبين خالد الغامدي في الجبهة اليمنى، علق كعبي قائلًا: “سعيد للغاية بذلك وبتسجيله، وهو كان يتمنى أن أحرز الليلة، ولكن هو من سجل بضربة رأسية، والعارضة وقفت أمام تسديدتي، والقادم أفضل”.

واختتم خالد كعبي تصريحاته قائلًا: “كل مباراة نخوضها وكأنها نهائي، والفيصلي مختلف هذا الموسم والعناصر الموجودة قوية وقادرة على تحقيق الأفضل ووضعه بالمكانة التي تليق به وإسعاد جماهيره”.