كلية تقنية زراعية وفرقة للطرق أبرز محاور اجتماع محلي بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

شدد محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، على اللجان والأعضاء ببذل قصارى جهدهم لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة، والمراكز التابعة لها، بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المراكز والمحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس المحلي في دورته العادية الرابعة، بحضور وكيل محافظ بارق إبراهيم عامر منشط وأعضاء المجلس من الإدارات الحكومية والأهالي، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، وتم الرفع بعدد من التوصيات، ومنها إنشاء كلية تقنية زراعية في محافظة بارق تُعنى بالثروة النباتية الحيوانية والسمكية وتخدم خمس محافظات في تهامة، وكذلك إيجاد فرقة للطرق الترابية بمحافظة بارق، كما تم الرفع باستحداث عدد من المراكز بمحافظة بارق، كما أوصى المجلس أنه سيتم عقد الجلسة القادمة وزيارة لمركز جمعة ربيعة.

وفي ختام الجلسة، أكد أن الاجتماع جاء بتوجيه من أمير منطقة عسير الذي يحرص على تنمية وتطوير المحافظات والمراكز التابعة لها.