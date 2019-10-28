كلية نايف للأمن الوطني تعلن نتائج القبول النهائي لرتبة رقيب

المواطن - الرياض

أعلنت كلية نايف للأمن الوطني عن نتائج القبول النهائي لرتبة ( رقيب ) , وعلى جميع المقبولين التقيد بالتعليمات وإحضار المتطلبات الموضحة أدناه:

التحضير بمركز التدريب الوطني بمنطقه الرياض يوم الأربعاء الموافق 2 / 3 / 1441 هـ الساعة (3.30 مساءً) مع إحضار أصل الهوية الوطنية . إحضار عدد (4) صور من الهوية الوطنية وعدد (4) صور من بطاقة الهوية الوطنية للأب وعدد (4) صور من سجل الأسرة للأب وعدد (4) صور من المؤهل العلمي والإضافي توضع جميعها في مغلف بلاستيكي . إحضار عدد (6) صور بالزي السعودي مكشوف الرأس. تحضر هذه المستلزمات بشنطة رياضية ( كتف ) لون اسود . يمنع منعاً باتا إحضار أجهزة الجوال أو الشرائح أو وسائط التخزين أو الساعات اليدوية أو الولاعات أو الدخان بأنواعه . يحق للطالب إحضار مبلغ مالي لا يتجاوز 600 ريال . حلاقه الرأس مكينة رقم ( 1 ) . عدم التحضير بالسيارات الشخصية لعدم وجود مواقف. التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية قبل الالتحاق بالدورة وفي حال إحضار أدوية لابد من وجود وصفة طبية.

متطلبات التحضير :

عدد النــــــــــــــــــــــــــــــــوع العدد المطلوب 1 تي شيرت أبيض سادة 6 2 بنطلون رياضي اسود سادة 6 3 قبوع رأس أبيض اللون ساده 2 4 قبوع رياضي شتوي أسود ساده 2 5 جزمة رياضية بيضاء اللون مناسبة للجري 1 6 معاليق بلاستيك 7 7 بجامه داخلية شتوية اللون أبيض فتحة الرقبة على شكل(7) 4 8 فنيله داخليه نصف كم فتحه الرقبة على شكل ( 7 ) 10 9 سروال داخلي أبيض قصير 10 10 فنيلة سوداء نصف كم 3 11 دفتر ابو (200ورقة خمسة اجزاء ) مع قلم 1 12 بجامه نوم لون أزرق فاتح ساده 2 13 حذاء حمام ” شبشب ” لون اسود 1 14 فرشة أسنان + معجون أسنان + شامبو + مزيل عرق + قصاص أضافر 2 15 أدوات الحلاقة كاملة + صابون يد سائل + حافظة بلاستيك للصابون 1 16 ملمع بسطار+ بخاخ أو بودره لمنع رائحة الحذاء 2 17 شرشف أبيض + بيت مخده أبيض 3 18 منشفه جسم ” مقاس كبير” 100× 60 سم 1 19 منشفه جسم ” مقاس وسط” 60× 40 سم 1 20 شراب أبيض اللون 10 الموقع مركز التدريب الوطني بمنطقة الرياض – طريق الدمام خلف محطة ادنوك

تنويه : فتره الاستجداد ( 45 ) يوماً يمنع فيها الزيارة لأولياء أمور الطلبة , للاستفسار الاتصال على الرقم (0112686339).

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