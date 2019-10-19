كما حدث مع #الهلال .. تشكيك حول فوز #النصر على الرائد

المواطن - محمد سمعه

قال الناقد الرياضي فهد الروقي: إن هدف نادي النصر الأول في شباك الرائد لم يكن شرعيًّا، وذلك بعد دفع المغربي نور الدين أمرابط لاعب العالمي للاعب الرائد.

وكتب فهد الروقي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: هدف النصر غير شرعي، هناك دفع واضح من أمرابط لمدافع الرائد، الحكم تجاهله وغابت عنه غرفة الفار.

وبدأ الشوط الأول من مباراة النصر والرائد بضغط هجومي من النصر أسفر عن الهدف الأول لأصفر العاصمة بالدقيقة الـ18 عبر المغربي عبدالرزاق حمد الله من ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني، كثّف نادي النصر من هجماته، حتى تمكن من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة الـ93، بعد عرضية متقنة من اللاعب نور الدين أمرابط.

وصعد النصر مركزين من الثامن إلى السادس برصيد 11 نقطة بعد الفوز على الرائد، أما الرائد فتجمد رصيده عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

ما قام به فهد الروقي، يُشبه ما فعله الناقد الرياضي سلطان الزايدي الذي انتقد الهدف الأول للهلال في مباراة ضمك بالأمس حيث قال: هدف الهلال من فاول غير صحيح، تدلل.

وعرض الفيديو أن الكرة التي خرجت من قدم الإيطالي سيباستيان جيوفنكو لم تلمس يد لاعب ضمك بل لمست كتفه.