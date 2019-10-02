كنز علي بابا .. 13.5 طن ذهب في منزل مسؤول صيني

المواطن - متابعة

عُثر على كمية من سبائك الذهب في منزل سكرتير لجنة الحزب الشيوعي في هايكو، تشانغ تشي، تقدر بحوالي 13.5 طنًا.

كما عُثر في منزله أيضًا على أموال من العملة المحلية تقدر قيمتها بحوالي 37 مليار دولار (268 مليار يوان)، ما يجعله أغنى وأثرى من جاك ما، الذي يُعد أغنى رجل في الصين.

وبحسب تقارير محلية، عثر في منزل تشانغ، الذي يوازي منصبه في الحزب منصب عمدة هايكو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، على دليل لمجموعة ضخمة من العقارات الفخمة التي يُعتقد أنها مملوكة له.

ووفقًا للتقارير وللجنة التأديبية، فإن تشانغ تشى، الذي يبلغ من العمر 58 عامًا، جرد من مناصبه وهو يخضع حاليًا لمراجعة تأديبية ويجري التحقيق معه بشأن الكنوز التي عُثر عليها في منزله.

يُشار إلى أنه يمكن أن يواجه المسؤولون المدانون بارتكاب “جرائم اقتصادية”، أو الفساد، عقوبة الإعدام في الصين، بينما كان الرئيس الصيني شي جينبينغ أطلق حملة صارمة لمكافحة الفساد، منذ توليه منصبه في عام 2012.