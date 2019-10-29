كواليس اجتماع منصور بن مشعل مع لاعبي #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

كشف الكاتب الرياضي أحمد الشمراني، كواليس اجتماع المشرف العام على كرة القدم في النادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل مع لاعبي الفريق الأول بعد المران الجماعي بالأمس.

وأوضح الشمراني، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن ابن مشعل اجتمع بلاعبي الأهلي بالأمس، ووجه اللوم لهم دون استثناء نتيجة لما حدث في مباراة الحزم، والخسارة بهدفين مقابل هدف.

وأضاف أن الأمير منصور بن مشعل طالب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بضرورة تصحيح ما حدث، مؤكدًا أن الطموح أكبر مما يقدم منهم، وشدد على أن الراقي هدفه البطولات ولا لغير البطولات.

وأكد ابن مشعل، خلال اجتماعه باللاعبين والجهاز الفني والإداري، أن الأهلي فوق الجميع ويجب التعامل مع القادم بطموح البحث عن البطولات، مضيفًا: “لن أتنازل عن هذا الطموح، لاسيما وأننا فريق قوي أساسي واحتياطي، ومن الظلم أن يكون طموحنا وفق ما شاهدته أمام الحزم!”.

وتابع الشمراني تغريداته قائلًا: “وعلى هامش الاجتماع وجه الأمير منصور بن مشعل عتبًا شديدًا لكل اللاعبين دون استثناء، مطالبًا بضرورة تغيير الصورة الباهتة التي كان عليها أمام الحزم، ولابد من التعامل مع القادم بمبدأ البحث عن البطولات وإسعاد جماهير الأهلي”.

وأشاد أحمد الشمراني بالمجهود الذي يبذله الأمير منصور بن مشعل، ونشر صورة له، وعلق عليها قائلًا: “العواصف شديدة والجبل راسي……!”.