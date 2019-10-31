كواليس الساعات الأخيرة.. كيف تحدى سعد الحريري حزب الله؟

المواطن - متابعة

بعد أن وصل إلى طريق مسدود في الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة التي تجتاح لبنان، أبلغ سعد الحريري مسؤولًا كبيرًا بحزب الله الاثنين الماضي بأنه لم يكن لديه خيار سوى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء وذلك في تحد للميليشيا.

وتسبب قرار الحريري بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز” في صدمة لحسين الخليل، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والذي نصحه بعدم الإذعان للمحتجين الذين أرادوا الإطاحة بحكومته الائتلافية.

ويسلط الاجتماع، الذي نقلت تفاصيله لرويترز 4 مصادر كبيرة من خارج تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري، الضوء على لحظة مهمة في الأزمة التي تعصف بلبنان منذ أسبوعين بينما أذعن الحريري للاحتجاجات الحاشدة ضد النخبة الحاكمة.

وبدأ الاجتماع في الثامنة مساء في (بيت الوسط) مقر إقامة الحريري بالعاصمة بيروت ولم يستمر طويلًا.

وذكر أحد المصادر أن الحريري قال لحسين الخليل ”لقد اتخذت قراري. أريد الاستقالة من أجل إحداث صدمة إيجابية وإعطاء المحتجين بعضًا مما يطلبون“.

وسعى حسين الخليل لإثنائه عن موقفه، وقال له ”هذه الاحتجاجات صارت على أبواب أن تنتهي تقريبًا.. صارت بآخر نفس، نحن حدك (بجانبك) . خليك قوي“، لكن الحريري تمسك بقراره.

وشكا الحريري من عدم حصوله على الدعم الذي يحتاجه لإجراء تعديل كبير في الحكومة، الذي ربما كان سيسهم في تهدئة الشارع ويسمح بتنفيذ إصلاحات على وجه السرعة، وقال ”لم أعد أتحمل ولا أتلقى أي مساعدة“.

وقال الحريري إن المشكلة الرئيسية تتمثل في وزير الخارجية جبران باسيل الحليف المسيحي لحزب الله وصهر الرئيس ميشال عون والذي اختلف الحريري معه مرارًا منذ تشكيل حكومته في يناير كانون الثاني.

وفي حين سعى الحريري لإجراء تعديل وزاري كبير كان سيتضمن استبعاد باسيل، الذي كان هدفاً لانتقاد المحتجين، وآخرين غيره فقد قاوم باسيل وعون أي تعديل على أساس أن المتظاهرين قد لا يبرحون الشارع ويطالبون بمزيد من التنازلات.

وقال المصدر إن الحريري قال لمعاون نصر الله ”أنتم يا حزب الله تقفون خلف جبران وتدعمونه“.

وعبر الحريري عن شعوره بالارتياح بعد إعلان استقالته.

وقال مسؤول كبير مطلع لرويترز إن الحريري قد يشكل حكومة جديدة إذا تمت الموافقة على شروطه.