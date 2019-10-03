كورتوا يُثير الجدل قبل مباراة الريال ضد غرناطة
ضمن منافسات الجولة الثامنة

كورتوا يُثير الجدل قبل مباراة الريال ضد غرناطة

2019/10/03
الساعة 5:10 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أثار حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا الجدل قبل مباراة الريال ضد غرناطة المقبلة، حيث غاب عن مران المرينغي الجماعي، اليوم الخميس.

ويلعب الريال ضد غرناطة ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، يوم السبت المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولم يشارك كورتوا صاحب الـ27 عامًا في مران المرينغي الجماعي اليوم استعدادًا لمباراة الريال ضد غرناطة المقبلة، حيث اكتفى بأداء تدريبات منفردة داخل المنشآت الرياضية.

واستعان المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان بحارس مرمى الرديف دييجو ألتوبي خلال مران المرينغي اليوم لتعويض غياب كورتوا، ومن المتوقع أن يستعين بالحارس ألفونس أريولا خلال مباراة الريال ضد غرناطة.

وكان كورتوا خرج مستبدلًا بين شوطي مباراة الريال ضد كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، بسبب مشكلات في المعدة، واستكمل أريولا اللقاء بدلًا منه.


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