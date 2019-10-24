كونتي: إنتر ميلان يسير في طريقه الصحيح

المواطن - محمد سمعه

تحدث الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر ميلان الإيطالي عن أداء فريقه وذلك بعد الفوز على نادي بوروسيا دورتموند الألماني أمس بثنائية دون رد في دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي في المؤتمر الصحافي: إنتر ميلان لم يكن مرشحًا للتأهل من مجموعته الحالية لكن الفريق يُحقق الانتصارات وهذا شيء رائع للغاية، يجب أن نستمر على هذا المنوال.

وأضاف كونتي: إنتر ميلان يسير في الطريق الصحيح وحقيقة أنا سعيد للغاية بأداء الفريق.

وكان إنتر ميلان تمكن من الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفي لاوتارو مارتينيز والإيطالي أنطونيو كاندريفا ليصعد إلى المركز الثاني في مجموعته الأوروبية برصيد أربع نقاط ويُعزز من موقفه في التأهل لدور الستة عشر في البطولة الأوروبية.

وستكون المباراة المقبلة لنادي إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، ضد نادي بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الرابعة من دور المجموعات حيث تُقام المباراة في الخامس من نوفمبر المقبل على ملعب سيجنال آيدونا بارك في مدينة دورتموند الألمانية.