كونتي بعد السقوط أمام برشلونة: أعتذر لجماهير إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي، على حزنه الشديد، وذلك بعد الخسارة بالأمس من برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

ونقل موقع توتو ميركاتو الإيطالي تصريحات كونتي والذي قال: لقد سببنا أزمة لـ برشلونة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كانوا الأفضل.

وأضاف كونتي: إنتر ميلان لم يحقق المطلوب من المباراة، أنا اعتذر لجماهير إنتر ميلان.

وتابع كونتي: حكم مباراة برشلونة وجه لي تحذيرًا بالطرد لأنني طالبته باحترام فريقي وإعطائي حقوقي، كان هناك تحامل بعض الشيء على إنتر ميلان.

وانتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وإنتر ميلان، بتفوق الفريق الإيطالي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة تغير الحال تمامًا؛ حيث ظل نادي برشلونة يُقاتل، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، حيث تمكن الأوروغوياني لويس سواريز من إحراز الهدف الأول لـ برشلونة على الطائر وبطريقة جميلة في الدقيقة التاسعة والخمسين.

وتراجع أداء إنتر ميلان؛ مما أعطى الفرصة لفريق برشلونة للبحث عن إحراز الهدف الثاني.

ونجح لويس سواريز في إحراز الهدف الثاني للبارشا في الدقيقة الخامسة والثمانين بعد تمريرة مميزة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأصبح رصيد برشلونة بعد الفوز 4 نقاط في مجموعته الأوروبية السادسة، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند نقطة.