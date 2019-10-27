كويلار: أخذنا درسًا من مباراة اليوم

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الكولومبي جوستافو كويلار، عن حزنه للخسارة ضد النصر اليوم، مؤكدًا أن اللاعبين سوف يتعلمون من أخطائهم للظهور بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.

ولعب الهلال ضد النصر اليوم على إستاد جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز العالمي بنتيجة 2/ 1، سجل للأزرق كارلوس إدواردو، وأحرز ثنائية الأصفر عبدالرزاق حمد الله.

وعلق كويلار على خسارة الهلال ضد النصر اليوم، قائلًا: “هي جزء من كرة القدم أخذنا درسًا من مباراة اليوم كانت مباراة بين فريقين متكافئين علينا أن نركز أمامنا مباراة المقبلة بعد 3 أيام”.

وعن لعب الهلال لكرات خلفية كثيرة والتي أدت إلى ارتكاب أخطاء، رد كويلار قائلًا: “ليست تعليمات مدرب.. نحن من نتخذ القرارات داخل أرضية الملعب وارتكبنا بعض الأخطاء، ومسؤوليتنا الآن تصحيح الأمور”.

وبشأن الخسارة في الدوري، علق كويلار خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، قائلًا: “صحيح كفريق كبير نريد الفوز وأنا شخصيًّا لا أحب الهزيمة، ولكن سوف نأخذ درسًا ونتعلم من أخطائنا للظهور بشكل أفضل في المباريات”.