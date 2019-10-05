كيف تفاعل حساب ريال مدريد مع هدف إدين هازارد الأول؟

كيف تفاعل حساب ريال مدريد مع هدف إدين هازارد الأول؟

2019/10/05
الساعة 10:24 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - محمد سمعه

نجح البلجيكي إدين هازارد، لاعب ريال مدريد الإسباني، في إحراز أول هدف له مع النادي الملكي، وذلك في مباراة غرناطة التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

وكان إدين هازارد تعرض لانتقادات شديدة، وذلك بعد انضمامه لريال مدريد قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2019؛ بسبب زيادة وزنه وعدم وجود تأثير له في مباريات الريال الأخيرة قبل مواجهة غرناطة اليوم.

واحتفل الحساب الرسمي لـ ريال مدريد عبر تويتر بهدف إدين هازارد الأول مع الملكي قائلًا: نُبارك للاعبنا هازارد على هدفه الأول مع الريال.

يذكر أن نادي ريال مدريد تمكن اليوم من الفوز على غرناطة برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الريال.

ويحتل ريال مدريد حاليًّا صدارة الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق خمس نقاط عن نادي برشلونة صاحب المركز الرابع.


هل قرأت هذا ؟
  • هازارد: كنت أشجع ريال مدريد في طفولتي
    •
  • كورتوا يُشيد بـ هازارد بعد ظهوره الأول مع ريال مدريد
    •
  • زيدان: سأحدد الوقت المناسب لظهور هازارد مع ريال مدريد
    •
  • ريال مدريد يكشف رقم قميص هازارد الجديد
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :