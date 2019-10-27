كيف قضى أبو بكر البغدادي ليلته الأخيرة؟

المواطن- منة الله أشرف

استيقظ العالم اليوم، على نبأ مقتل زعيم داعش، أبو بكر البغدادي، صحيح أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول مثل هذه الأنباء، لكن هذه المرة أكيدة، إذ أكدت كل من العراق وتركيا وحتى إيران نبأ الوفاة.

العامل الحاسم:

وأعلنت القوات الأمريكية، منذ قليل، نتيجة تحليل الحمض النووي للجثة، لتؤكد الخبر اليقين، حيث أثبتت الفحوصات التعرف على هوية البغدادي.

قبل أسبوع:

كإحدى حلقات House Of Cards أو Designated Survivor، يمكنك تخيل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برفقة أعلى رؤوس الدولة، وهم يبحثون أمر زعيم داعش “أبو بكر البغدادي”، ليعطي ترامب موافقته على العملية السرية العسكرية التي حدثت فجر اليوم، لينقطع رأس الأفعى.

48 ساعة فاصلة:

وصل البغدادي إلى مكان حتفه في سوريا قبل يومين من مقتله، 48 ساعة كانت فاصلة في حياته، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول تركي، رفيع المستوى، رفض ذكر اسمه.

بعد أن وصل البغدادي، حددت أجهزة استخباراتية أميركية موقعه، وتأكدت منه، وذلك بالتعاون مع جهاز أمني إقليمي لتحديد رصد تحركاته.

يحتضن الحزام الناسف

في حوار تلفزيوني مع شبكة CNN، قال الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي، سيدريك لايتون، إن هناك تقارير استخباراتية سابقة تفيد أن زعيم التنظيم كان ينام مرتديًا حزامًا ناسفًا.

شهادة السوريين:

قبل الإعلان رسميًا عن تفاصيل العملية التي أودت بحياة البغدادي، نقل تفاصيل الواقعة، رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر، إذ وثقوا صوت الأعيرة النارية، والقصف، وهو ما اتسق لاحقًا مع تصريحات مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون، قائلًا إن وحدة عسكرية أميركية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal، نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب.

8 مروحيات وقصف عنيف:

يمكنك أن تتخيل أن 8 مروحيات، فتحت النار بالرشاشات، لمدة ساعة ونصف، قادمة فقط من أجلك، وذلك بالتعاون مع الطيران الحربي التابع للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجماعة الجهادية في سوريا، ووثق ذلك عدة مقاطع لمغردين وثقوا لقطات للمعارك التي دارت ليلًا في قرية باريشا، مع إفادة البعض بسماع أصوات قصف عنيف بالمنطقة.

روى من شاهد هذه التحركات، أن الطائرات كانت تحلق على علو منخفض جدًا مما سبب هلعًا كبيرًا بين الناس.

قتال قصير:

نقلت مجلة نيوزويك عن مسؤول أميركي، أنه بعد أن تم تحديد مخبأ البغدادي، كان هناك 8 أفراد آخرين معه، مشيرًا إلى أنه وقع قتال قصير عندما دخلت القوات الأميركية.

الآن يعلم الجميع أن البغدادي يرتدي حزامًا ناسفًا، وهنا تبدو الأمور مشوشة إلى حد ما، حيث صدر تصريحان، أحدهما يفيد بوفاة البغدادي جراء الغارة الأمريكية، والآخر يفيد أنه مات بعد تفجير نفسه حينما أدرك أن لا مفر له، لكن كلا التصريحين اتفقتا على أن هذه اللحظة كانت نهايته، وكان ذلك بحضور أسرته، وقُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة، أو تفجيرهما لأنفسهما بحسب ما أفادت بعض الأنباء.

ترامب يؤكد:

بدوره أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نبأ مقتل البغدادي مشيرًا إلى أنه فجر الحزام الناسف الذي كان يرتديه فمات هو و3 من أطفاله وامرأتان كانتا معه بداخل النفق الذي هاجمته القوات الأمريكية.