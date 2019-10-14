كيف يتصرف #الأهلي بعد تعثر مفاوضاته مع جروس؟

المواطن - محمد سمعه

ابتعد المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك المصري، عن دائرة الترشيحات لتدريب الأهلي في الفترة الأخيرة بعد التوصل لطريق مسدود في المفاوضات مع إدارة أحمد الصائغ.

وكانت القصة بدأت عندما اتجه وفد من الأهلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التفاوض مع جروس لتدريب الراقي، حيث تم الاتفاق على مقابل مالي معين يصل إلى مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وعاد جروس بعد ذلك وطلب الحصول على مليوني ونصف المليون دولار، وهو ما وافقت عليه إدارة الأهلي مجددًا، لكن المدرب السويسري فضّل بعد ذلك عدم استكمال المفاوضات.

وستتجه إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة للدخول في مرحلة المفاوضات مع المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو المدير الفني السابق لنادي مونتيري المكسيكي.

يذكر أن الفشل في التعاقد مع المدرب جروس سيكون بمثابة خطر للإدارة الأهلاوية التي عانت من انقسامات واختلافات في وجهات النظر واضحة أثرت بشكل سلبي على نتائج الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة.

وكان المدرب صالح المحمدي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي مؤقتًا بعد إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الراقي.

وذكرت تقارير صحافية مسبقًا أن إدارة الأهلي قد تُكلف المدرب صالح المحمدي بالاستمرار في تدريب الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، لكن الإدارة أصبحت أكثر إصرارًا حاليًّا على التعاقد مع مدرب أجنبي.