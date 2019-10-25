كيلليني يُحدد موعد اعتزاله كرة القدم

المواطن - مروة نبيل

كشف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، جورجيو كيلليني، موعد اعتزاله اللعب، مشيرًا في الوقت ذاته إلى احتمالية عودته إلى الملاعب شهر فبراير المقبل.

وكان كيلليني صاحب الـ35 عامًا، قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في بداية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

وقال مدافع يوفنتوس خلال تصريحاته لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”: “قد أعود للعب في فبراير أو مارس.. عودتي تتوقف على عدة عوامل”.

وأضاف: “فعندما نتحدث عن مثل هذه الإصابات الخطيرة فنحن نجري بعض التقييمات لأن هناك العديد من الخطوات التي يتعين اتخاذها، إنها معركة يجب كسبها كل يوم”.

وعن موعد اعتزاله لعب كرة القدم، علق كيلليني قائلًا: “أرى نفسي ألعب لمدة عامين مقبلين وليس أكثر من ذلك”.

وعن مستوى الأرجنتيني جونزالو هيجواين واستمراره مع يوفنتوس، قال كيليني: “جونزالو فاجأني، هذا العام أراد البقاء في يوفنتوس بأي ثمن، قال ذلك لنا في اليوم الأول بعد عودته من فترة الإعارة في تشيلسي”.