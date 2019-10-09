كيمارك يحتفي بـ اليوم العالمي للتبرع بالخلايا الجذعية

المواطن - شريفة الأسمري - الرياض

أقام مركز الملك عبد الله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك) بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ممثلًا بالسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، فعالية توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي للتبرع بالخلايا الجذعية الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، حيث شارك فريق نادي موستينق السعودية للسيارات وفريق النمور والنسور الدراجات النارية في هذه الفعالية، وقدموا استعراضًا حيًا بالسيارات والدرجات النارية في منطقة مدينة الملك عبدالعزيز الطبية ومقر (كيمارك) حاملًا شعار السجل.

وكان في استقبال الفريق مدير السجل الدكتورة دنيا جودت وأعضاء السجل، حيث قدمت كلمة أوضحت فيها أهمية التبرع بالخلايا الجذعية وطريقة التبرع والقصص الإنسانية التي يساهم السجل في علاجها، ثم التقط الفريق الصور التذكارية مع أعضاء السجل والتكريم من قبل الدكتورة دنيا جودت.

وأشار الكابتن مشعل اليامي قائد نادي موستينق السعودية للسيارات إلى أنه تعرف على السجل منذ 3 سنوات ولاحظ التنامي في أعداد المسجلين حيث كان قرابة 20 ألف مسجل ووصل الآن إلى 70 ألف مسجل تقريبًا.

وقال إنه حرص أن يكون فريق موستينق السعودية خاصة من الجيل الجديد في الفريق على الاطلاع لمستجدات الأعمال المجتمعية والتوعوية ونظرًا لما يقدمه السجل من أعمال ومهام إنسانية كانت الرغبة حثيثة في المشاركة وتقديم صورة مميزة للسجل، وتوسيع الدائرة بدعوة فريق النمور والنسور للدراجات النارية.

وأوضح الكابتن بدر الرويلي قائد فريق النمور للدراجات النارية، أن توعية فئات المجتمع بكافة الوسائل وخاصة التي تكون محببة ومرغوبة له مثل السباقات والرياضة وغيرها يكون تأثيرها أقوى.

وتابع الرويلي أن هذه المشاركات المجتمعية للفريق تأتي بشكل مستمر وبدافع التفاعل مع قضايا المجتمع ويقدمها الفريق بكل امتنان.

أما الكابتن أحمد العنزي قائد فريق النسور للدرجات النارية فأبدى إعجابه الشديد بحضور هذه الفعالية والمشاركة مع السجل التي كانت الأولى وأشاد بحفاوة الاستقبال من قبل أعضاء السجل.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسجلين بالسجل السعودي للمتبرعين تجاوز 70 ألف مسجل، ويقدم العديد من الخدمات للسجلات العالمية لتزويدهم بالمتبرعين المطابقين لعلاج المرضى الذين يعانون من الأمراض المستعصية.