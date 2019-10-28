لاعب مصري يكشف المستور بعد احتجاج #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

حرص اللاعب المصري أحمد مصطفى لاعب نادي أبها على الرد على احتجاج نادي الاتحاد بشأن مشاركته غير القانونية في مباراة الفريقين بالأمس في الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان نادي الاتحاد جهز احتجاجًا وقدمه للاتحاد السعودي لكرة القدم اعتراضًا منه على إشراك أبها للاعب أحمد مصطفى كلاعب مواليد، وهو سبق له تمثيل منتخب مصر للشباب ومنتخب مصر الأولمبي، مما يعني عدم قانونية تسجيله كلاعب مواليد.

ورد أحمد مصطفى من خلال تصريحاته لـ برنامج الدوري مع وليد قائلًا: أنا من مواليد السعودية واحتجاج الاتحاد لن يؤثر لأنني مُسجل بطريقة قانونية ولم أمثل منتخب مصر الأول، وجاهز لتمثيل المنتخب السعودي في أي وقت.

وأشار أحمد مصطفى أنه يملك جواز سفر سعودي مما يعني قانونية تسجيله كلاعب مواليد مع أحقيته بتمثيل المنتخب السعودي الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان أبها هزم الاتحاد 2-1 أمس الأحد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وبدأت مباراة الاتحاد ضد أبها بشكل سريع، وتمكن الفريق الضيف من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 22 عن طريق ركلة ركنية، استغلها كريم عواضي ليهز شباك العميد برأسية مميزة.

وضغط لاعبو العميد بحثًا عن التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد أبها بتأخر أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، حصل العميد على ركلة جزاء، سددها البرازيلي رومارينهو بنجاح، ليمنح فريقه التعادل في الدقيقة 60، وضغط الفريقان بحثًا عن تسجيل هدف جديد وخطف نقاط مباراة الاتحاد ضد أبها.

ونجح النجم روبن غابرييل في تسجيل الهدف الثاني في شباك النمور من ركلة حرة عند الدقيقة 73، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد أبها بهزيمة العميد بهدفين مقابل هدف.