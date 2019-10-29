لاكتشاف المواهب.. اتحاد الكرة يُدشن مراكز التدريب الإقليمية

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تدشين مراكز التدريب الإقليمية.

وتهدف مراكز التدريب الإقليمية إلى توفير الفرص لاكتشاف المواهب الكروية وصقلها وفق خطة طويلة المدة تحت رعاية الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار عضو اتحاد الكرة، مدير مراكز التدريب الإقليمية، بندر الأحمدي، أن مجلس الإدارة يسعى لإيجاد بيئة تدريبية عالية المستوى للاعبين صغار السن الذين لم يسبق لهم الانضمام إلى المنتخبات أو الأندية.

وأوضح الأحمدي، أن الهدف من ذلك هو زيادة اتساع دائرة كرة القدم في المملكة ورفع عدد ممارسيها، وذلك تحت إشراف كوادر وطنية.

مراكز التدريب الإقليمية:

وتُعد الفئة المستهدفة لمراكز التدريب الإقليمية هم تحت 12 و14 عامًا، وستكون مرحلة الاكتشاف 14 يومًا، بداية من يوم 30 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وملعب أرامكو- الظهران.

وأوضح اتحاد الكرة أن مرحلة التدريب ستكون يومي الأحد والأربعاء، لمدة 3 ساعات يتخللها تدريبات عملية ونظرية.