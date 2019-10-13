“لا تزعلون”.. إنذار واضح لإدارة النصر

المواطن - محمد سمعه

لا تزال الانتقادات مستمرة على إدارة نادي النصر بعد بيانها الأخير بشأن انتقاد لجنة الحكم ونادي الشباب، حيث هاجم سعد آل مغني عضو النصر الذهبي الإدارة من جديد.

وكتب سعد آل مغني مجموعة من التغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: نادي النصر بالنسبة لي عشاق، لكن الإدارة الحالية لا تُمثلني، وإذا ما قدموا اعتذار لي لا تزعلون يا أعضاء.

وأضاف آل مغني: ويا جماهير قسمًا بالله، لو ما يعتذرون ويقدمون استقالتهم راح أقدم شيء ما أحد يعرفه عشان أعلمهم كيف أصلًا ترشحوا وهم لا يستحقون.

وتابع آل مغني: كل ما أشوف تصريحات وحضور الإدارة السابقة، وكل ما شفت بيانات الإدارة الجديدة وربي استحي وتجيني حموضة.

من ناحية أخرى، تفاعل الكثيرون من النقاد الرياضيين والجماهير مع بيان نادي الشباب الذي أُصدر أمس السبت للرد على بيان نادي النصر بوجود تعمد من لاعبي الشباب لإيذاء لاعبي أصفر العاصمة خلال لقاء الفريقين الأخير ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت تعرضت لانتقادات شديدة لإصدارها بيانًا تحدثت فيه عن سوء تقنية الفار وانتقادها للجنة الحكام ولنادي الشباب قبل 24 ساعة من مباراة السعودية وسنغافورة، حيث قيل إن النصر يحاول صُنع أزمة قبل مباراة مهمة للمنتخب السعودي.

كل ما أشوف تصريحات وحضور الإداره السابقه اون وكل ما شفت بيانات الإداره الجديده وربي استحي وتجيني حموضه 🎤 — سعد بن ثابت آل مغني (@SAADmughni) October 13, 2019