لا جديد .. #الاتحاد يتلقى خسارة جديدة بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

فاز نادي الوحدة على ضيفه الاتحاد بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم اللاعب عبدالمحسن فلاتة لاعب الاتحاد بالهدف الأول لنادي الوحدة بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة والثلاثين، بعد تصويبة مخادعة ارتطمت فيه وعجز حارس نادي الاتحاد عن صدها.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني فشلت محاولات نادي الاتحاد للعودة في المباراة، حيث انتهى اللقاء بفوز الوحدة الذي أصبح رصيده 15 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين، أما نادي الاتحاد فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الثامن.

وأصبح التشيلي خوسيه لويس سييرا قريبًا للغاية من الرحيل عن تدريب نادي الاتحاد بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي والرابعة في الموسم.