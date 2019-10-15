” لا لعب ولا تكتيك” .. الجماهير تُبرز أسباب تعادل الأخضر

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير المنتخب السعودي عدم رضاها على أداء الأخضر اليوم، وذلك بعد التعادل مع المنتخب الفلسطيني بدون أهداف في الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وقال أبو ميرال عبر حسابه في تويتر بعد المباراة: “المنتخب السعودي فقد الكثير من هيبته، لا لعب ولا تكتيك، ولا في لاعب يُعتمد عليه، لا مهارة ولا سرعة ولا موهبة بالفطرة، فرق كبير لما نقارنه بتشكيل زمان، الله يرحم منتخب زمان”.

بينما قال أبو زياد الأهلي: “لاعبين مهزوزين لا ننتظر منهم شيئًا، أنا لما أشوف اللاعب الفلسطيني يستلم الكرة ويمرر أفضل من لاعبينا اللي ندفع عليهم ملايين والله ما يستحقونها، لا تمرير ولا ترويض كرة حتى ما يعرفون يجرون”.

وأضاف سعود: منتخب لاعبوه يفتقدون للروح واللعب الرجولي من أجل تحقيق الثلاث نقاط، أمام منتخب ضعيف لكنه كان الأكثر وصولًا للمرمى وأضاع الكثير من الفرص.

وعلّق حساب يحمل اسم مروان: “الروح معدومة، مدرب ما قدر يتصرف أمام اليمن وفلسطين”.

وبدأ الشوط الأول بأداء متوسط من قبل المنتخب السعودي، الذي لم يتمكن من تنفيذ أي هجمة على مرمى حارس المنتخب الفلسطيني بسبب قوة وصلابة الدفاع الفلسطيني.

وكذلك حاول المنتخب الفلسطيني على فترات زيارة مرمى المنتخب السعودي لكن خط دفاع الأخضر تألق بشكل جيد.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين المنتخب السعودي وشقيقه الفلسطيني.

وفي الشوط الثاني استمر تراجع أداء المنتخب السعودي الذي لم ينجح في تقديم أداء مُقنع مع وجود خطورة متزايدة من قبل المنتخب الفلسطيني الذي كان قريبًا من إحراز الهدف الأول.

وانتهى الشوط الثاني من مباراة المنتخب السعودي وفلسطين بالتعادل السلبي، ليُصبح رصيد الأخضر بعد التعادل خمس نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، أما رصيد منتخب فلسطين فأصبح أربع نقاط في المركز الثالث.