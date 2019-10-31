لبنانية عن رد عريقات على وزير خارجية تركيا: “خلى راسه تطق شرار”

لبنانية عن رد عريقات على وزير خارجية تركيا: “خلى راسه تطق شرار”

2019/10/31
الساعة 3:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - أحمد سعيد - الرياض

احتفى عدد من المواطنين بحديث صائب عريقات أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتأكيده أن المملكة العربية السعودية تمثل الثقل السياسي والديني والداعم الأول لقضية القدس، حيث تشارك رجل الأعمال منذر آل الشيخ مبارك، التصريحات معلقاً عليها.

وقال آل الشيخ مبارك، إن عريقات رد بقوة على تطاول وزير خارجية تركيا وكذبه، مؤكداً أن “من يُمجد تركيا في فلسطين هم ذاتهم من يمجدون إيران والأمر ذاته في كل مكان من أمتنا، لا تجتمع محبة العروبة والسنة في قلب واحد مع تركيا وإيران!!”

وكان عريقات، رد على وزير خارجية تركيا، مؤكداً أن مواقف السعودية تجاه قضية فلسطين لا تحتاج لشهادة أحد.

التعليقات على تصريحات عريقات التي أفحم بها تركيا، تؤكد ما توليه المملكة من اهتمام بالقضية السعودية، إذ عبر مالكي الرضوان، قائلاً: “السعودية دائماً داعم لكل القضايا العربية والإنسانية”.

بينما قالت اللبنانية ديما البشري، “خلى راسه تطق شرار، فحمه وأكد دور السعودية”.


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