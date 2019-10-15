لبنان يشهد تساقطًا للأمطار بعد يوم طويل من الحرائق

المواطن - واس

يشهد لبنان حاليًا تساقط الأمطار مصحوبة بالبروق والرعود بعد يوم طويل وشاق من محاولات إخماد الحرائق التي إنتشرت على سلسلة الجبال الغربية للبلاد.

وكانت المساجد في منطقة إقليم الخروب قد رفعت التكبيرات لصلاة الإستسقاء فجاء الغيث الذي ساعد على إخماد الحرائق ما عكس حالة من الإرتياح لدى المواطنين.

مما يذكر ان الحرائق إندلعت في لبنان من بعد منتصف ليل أمس الذي شهد إرتفاعًا ملحوظصا في درجات الحرراة لامست 36 درجة مئوية صحبها رياح غربية ناشطة إدت الى إشتعال الحرائق وتوسع رقعتها في المناطق الحرجية التي إقتربت من التجمعات السكنية.