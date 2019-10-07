لجنة الانضباط تُغرم رئيس #الاتحاد 20 ألف ريال

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تغريم أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد 20 ألف ريال.

وجاءت الغرامة وذلك بعد دخوله أرض الملعب في نهاية مباراة الاتحاد والتعاون بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أُقيمت يوم الثلاثاء الماضي.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من النتائج السيئة، التي كان آخرها الخسارة من نادي الحزم بثنائية مقابل هدف في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن خلال استفتاء أطلقه برنامج “الدوري مع وليد” عقب خسارة الاتحاد من الحزم، طالب الجمهور الاتحادي بطرد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لتُحل كافة المشاكل في صفوف العميد.

وقال 41% من جمهور الاتحاد: إن رحيل سييرا سيُعدل وضع الاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان، بينما قال 19% إن إجراء تغييرات فنية وإدارية سيكون الشيء المناسب.

واتفق 18% من الجمهور على أن إجراء تعاقدات شتوية قوية ستُنقذ وضع الاتحاد، بينما قال 22% إنه يجب الصبر على الفريق.

وكشف تصريح التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، بعد مباراة الحزم، التخبط الذي تمر به إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي في الفترة الأخيرة.

وكانت إدارة الاتحاد اتخذت قرارًا في الفترة الأخيرة بإلغاء عقد التشيلي لويس خيمينيز بعد الخسارة من نادي الهلال بثلاثية مقابل هدف يوم 21 سبتمبر الماضي في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تم اتخاذ القرار بعد العودة للمدرب سييرا طبقًا لما ذكرته إدارة الاتحاد.