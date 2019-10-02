لديها مؤسسة باسمها فهل يمكنها التسجيل في حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن إمكانية انضمام سيدة للبرنامج والحصول على الدعم علمًا بأن لديها مؤسسة تجارية مسجلة باسمها.

وقال حساب المواطن ردًا على الاستفسار: إن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وأضاف حساب المواطن أنه في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن، سلطان القحطاني، أمس الثلاثاء، أن برنامج حساب المواطن نفّذ أكثر من 975 ألف عملية في الربع الثالث لعام 2019.

وأجرى برنامج حساب المواطن 14 ألف طلب من خلال خدمة صوتك مسموع، كما تلقى مركز الاتصال 493 ألف اتصال، وبلغ عدد الطلبات التقنية 67 ألف طلب.

وبلغ عدد طلبات الأهلية والاستحقاق 207 آلاف طلب، بينما بلغت أعداد عمليات التحقق من المستندات 87 ألف مستند.

وأضاف القحطاني أن برنامج حساب المواطن تلقى 107 آلاف طلب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.