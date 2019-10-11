لردع إيران.. طائرات ومنظومتا ثاد وباتريوت و3 آلاف جندي أمريكي في طريقها للمملكة

المواطن - الرياض

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك، اليوم الجمعة: إن القوات الأمريكية التي ستصل السعودية هدفها درء خطر إيران ولا نسعى لصراع.

وأضاف براين هوك في مؤتمر صحفي لابد من ردع برنامج إيران الصاروخي، مشيرًا إلى أن الأخيرة رفضت كل الحلول الدبلوماسية.

وأضاف هوك أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اعتداءات إيرانية في الخليج، كما أن إيران تواصل تهديد الملاحة في الخليج العربي.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان: “نشر عدد كبير من القوات بالسعودية يشمل مجموعات للدفاع الجوي ومجموعات قتالية”.

وأشار البيان إلى “إرسال سربين من الطائرات ومنظومتي ثاد وباتريوت الدفاعيتين إلى السعودية”.

وأفاد البيان أن التعزيزات الجديدة تشمل “إرسال 3000 من الجنود الأمريكيين إلى السعودية”.

وقال البنتاجون: “لا نسعى للصراع مع النظام الإيراني، لكننا نحتفظ بقدرات للرد على أي تهديدات”.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز، اليوم الجمعة: إن الولايات المتحدة تعتزم إرسال عدد كبير من الجنود الإضافيين إلى السعودية في أعقاب هجوم 14 سبتمبر على منشأتي النفط، الذي ألقت واشنطن والرياض مسؤوليته على إيران.

وفي منتصف سبتمبر، حمّل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجوم على موقعين نفطيين عائدين لشركة أرامكو في السعودية، لافتًا إلى أن إيران تقف خلف نحو 100 هجوم على السعودية.