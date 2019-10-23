لرفع مستوى السلامة والجودة.. النقل تنفذ 55 لوحة إرشادية على طرق الشرقية

المواطن - الشرقية

بدأ فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية بالقيام بأعمال تنفيذ لوحات إرشادية علوية (قانتري) على عدد من الطرق الرئيسية بحاضرة الدمام، ضمن خطة الوزارة لرفع مستوى السلامة على التقاطعات، بتكلفة إجمالية بلغت ثلاثة عشر مليون ريال.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي، أن أعمال تنفيذ اللوحات تأتي ضمن خطة الوزارة لتحسين مستوى الخدمة على هذه الطرق، حيث سيتم تنفيذ اللوحات على كل من: طريق الظهران الجبيل بعدد 28 لوحة، وطريق أبو حدرية بعدد 6 لوحات، وطريق الملك سعود (القشلة) بعدد 4 لوحات، وطريق الظهران بقيق بعدد 12 لوحة، وطريق الأمير محمد بن فهد بعدد 5 لوحات.

وأفاد الغامدي أنه تم الانتهاء من تنفيذ 6 لوحات والعمل جارٍ حاليًا في تنفيذ 30 لوحة تم الانتهاء من تنفيذ قواعدها الخرسانية وجارٍ تصنيعها.

وأوضح الغامدي أن هذه الأعمال تأتي ضمن عدد من المبادرات المنطلقة من برامج التحول الوطني 2020م والتي تهدف إلى رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030م.