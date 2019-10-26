لقطات جوية لبردية وسيول لوقة رفحاء

المواطن - رفحاء

تداول مواطنون لقطات جوية لبردية وسيول لوقة شمال غرب رفحاء، مغرب هذا اليوم السبت، بعد الأمطار التي هطلت اليوم بغزارة.

وأظهرت الصور الأرض وقد اكتست باللون الأبيض، فيما دعا أمن الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر على طرق المنطقة الشمالية خاصة طريق رفحاء- عرعر.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، تبوك والمنطقة الشرقية، خاصة الأجزاء الشمالية منها.