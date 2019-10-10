لقطات مميزة .. الأخضر يرفع الرأس ويصالح كل الناس

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد في تحقيق فوز ثمين على منتخب سنغافورة بثلاثية دون رد في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكان الجمهور سبق له وأن انتقد أداء الأخضر بعد التعادل المخيب مع المنتخب اليمني في الجولة الأولى بنتيجة هدفين لكل فريق، ليأتي لاعبو الأخضر ويقدموا صورة مختلفة تمامًا أمام منتخب سنغافورة.

وقدم المنتخب السعودي أجمل سيمفونية كروية بالفوز بثلاثية أحرزها كل من عبدالله الحمدان هدفًا وعبدالفتاح عسيري هدفين مع إهدار فرص عديدة كانت من الممكن تُوسع الفارق لأكثر من ثلاثة أهداف.

وبعد المباراة، أبدت فئات عريضة من جماهير الأخضر سعادتها بعد فوز المنتخب السعودي بأداء مقنع حيث قال عبودي 207 بعد الفوز: “مبروك لكن برضو وضع المنتخب لازم يكون في انضباط وتركيز والحمدان نجم المستقبل، وأتمنى تركزون على لياقة اللاعبين”.

بينما قال مجنون الاتحاد: مبروك للصقور وثلاثية نظيفة وأهداف جميلة بمثابة دفعة معنوية من أجل تقديم الأفضل والأجمل أمام المنتخب الفلسطيني يوم الثلاثاء المقبل.

ونجح لاعبو الأخضر في كسب ثقة الجماهير بأعمارها المختلفة، قبل مواجهة منتخب فلسطين يوم الثلاثاء المقبل في مدينة رام الله الفلسطينية.

وأُعجبت الجماهير كذلك بالجمل الفنية بين لاعبي الأخضر، التي أظهرت العمل الكبير المُقدم من قبل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي وسنغافورة بتقدم الأخضر بهدف دون رد، حيث تمكن اللاعب عبدالفتاح عسيري من إحراز الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول بعد عمل جماعي رائع.

وأهدر الأخضر فرصة إحراز الهدف الثاني، بعدما أهدر اللاعب عبدالله الحمدان ركلة جزاء مُحققة للمنتخب السعودي في الدقيقة الرابعة والأربعين.

وفي الشوط الثاني نجح نجم الشباب عبدالله الحمدان في فك عقدته بمباراة السعودية وسنغافورة عن طريق إحراز الهدف الثاني للأخضر في الدقيقة الحادية والستين وذلك بعد عرضية متقنة من اللاعب محمد البريك.

وأصبح رصيد الأخضر بعد الفوز 4 نقاط، بينما تجمد رصيد سنغافورة عند 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة.