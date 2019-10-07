لقطات من تقليد تركي الفيصل وسام أفغانستان

المواطن - الرياض - تصوير : خالد الحمودي

تقلد الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، اليوم الاثنين، وسام (غازي ميربجه خان) أحد أعلى الأوسمة في أفغانستان.

وقلد الدكتور محمد همايون قيموني وزير المالية الأفغاني، والسفير الأفغاني سيد جلال كريم، نيابة عن الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، التركي الفيصل وسام (غازي ميربجه خان)؛ لجهوده ومواقفه في تعزيز الاستقلال ودعم السيادة الوطنية وتقديم الدعم السياسي والاجتماعي والثقافي لأفغانستان.

ونُظم الحفل الذي أقامته سفارة أفغانستان لدى الرياض، بحضور عدد من الأمراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وبعض الشخصيات الأكاديمية من المملكة وأفغانستان وبعض الدول الشقيقة والصديقة.