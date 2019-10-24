لمحبي الأمطار.. هذه أفضل مناطق الهطول

لمحبي الأمطار.. هذه أفضل مناطق الهطول

2019/10/24
الساعة 9:32 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن طقس إجازة نهاية الأسبوع سيكون حاراً نسبياً نهاراً يميل للاعتدال أول الليل يميل للبرودة آخر الليل في الأماكن المفتوحة.

وقال: تحتاجون معاطف خفيفة في البر والمزارع بعد منتصف الليل وتزداد البرودة كلما تم الاتجاه شمالاً من المملكة ولطيفة داخل المدن ليلاً.

وتابع الحصيني: وعلى المرتفعات الغربية والجنوبية معتدل نهاراً بارد ليلاً البر يوسع الصدر هذه الأيام (حصنوا أنفسكم وأهليكم) متوقع أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وفرصة سيول على أجزاء من الشمالية وتبوك والجوف وحائل وعسير والباحة شمال مكة المكرمة وغرب المدينة تمتد إلى شمال الوشم وسدير والشرقية.

وأضاف: لمحبي الأمطار أفضل مناطق هي غرب المدينة وحائل وشرق وشمال شرقها وشمال القصيم وشمال حفر الباطن، لرياح متوقع نشاطها في تبوك وحائل والمدينة والقصيم وشمال الشرقية وفي حالة تشكل سحب عملاقة قد تمتد إلى عموم الوسطى والشرقية.


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