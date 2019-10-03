لهذا السبب.. لا تستخدم السكين لشَطر أقراص الدواء

لهذا السبب.. لا تستخدم السكين لشَطر أقراص الدواء

2019/10/03
الساعة 7:36 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, صحة وطب‎
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المواطن - متابعة

حذرت غرفة الصيادلة الألمان من شَطر أقراص الدواء إلى أجزاء بالسكين أو ما شابهه من أدوات المطبخ.

وأوضحت الغرفة أن سكين المطبخ قد يكون ملوثًا بالجراثيم؛ ما يؤدي إلى تلوث أقراص الدواء. وبدل من ذلك تنصح الغرفة باستخدام أداة التقسيم المرفقة مع أقراص الدواء.

وتقدم نشرة الدواء معلومات عن إمكانية تقسيم أقراص الدواء إلى أجزاء، إذ توجد أنواع من الأقراص لا يمكن شطرها مثل الأقراص المزودة بآلية الإطلاق الموقوت والمعروفة باسم أقراص “الريتارد”.

وتستخدم هذه الآلية لإطلاق المادة الفعالة في وقت معين وببطء، ويشتمل القرص على طبقة خارجية لا يجوز كسرها في الغالب؛ حتى لا تُدمر المكونات في الدواء، والتي تكون حساسة لحامض المعدة.


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