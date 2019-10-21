لوشيسكو: نتمنى من الجميع دعم #الهلال ممثل المملكة

المواطن - محمد سمعه

تحدث المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي السد القطري في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال لوشيسكو في المؤتمر الصحافي: الهلال فريق يُمثل المملكة ونتمنى من الجميع دعمنا لأننا نسعى إلى تشريف المملكة، والهلال لم يحسم تأهله بعد.

وأضاف لوشيسكو: يجب أن نكون في قمة تركيزنا أمام السد لأن الفريق قدم مستويات مميزة في دوري أبطال آسيا بالعام الحالي.

وتابع لوشيسكو: الوقت ليس مناسبًا حاليًا للحديث عن مباراة النصر لأن الأكثر أهمية هو مباراة السد.

وتنطلق مباراة الهلال والسد غدًا الثلاثاء في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفي وقت سابق، أعلن الزعيم عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، محمد الشلهوب والبيروفي أندريه كاريلو، لمباراة الهلال ضد السد القطري، وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الشلهوب وكاريلو شاركا في تدريبات الفريق الأول الجماعية أمس الأحد، وتأكد الجهاز الفني من جاهزيتهما الفنية والبدنية لمباراة الهلال ضد السد المقبلة.

وكان الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع قدمًا في المباراة النهائية.

وتضاءلت فرص مشاركة حارس مرمى الأزرق، عبدالله المعيوف، في مباراة الهلال والسد القطري المقبلة؛ بسبب معاناته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأشار نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالله المعيوف لا زال يواصل برنامجه التأهيلي، وأجرى فحصًا طبيًّا أمس الأحد، للاطمئنان على إصابته.