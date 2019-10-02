لوشيسكو: هذا السر وراء فوز #الهلال برباعية على السد

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال، عن السبب وراء تفوق أزرق العاصمة أول أمس على السد القطري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث لوشيسكو بعد المباراة قائلًا: طرد اللاعب عبدالكريم حسن من صفوف نادي السد، ساعد الهلال كثيرًا على الفوز برباعية.

وأضاف لوشيسكو: اللعب في ملعب مكيف ساهم أيضًا في رباعية الهلال، وهو أمر جيد؛ لأنه يصب في مصلحة الفريقين.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره السد القطري، يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019 على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويطمح الهلال في الفوز بثالث ألقابه في دوري أبطال آسيا، في حال وصل إلى المباراة النهائية، حيث سيواجه الفائز بين فريقي جوانجزو إيفرجراند الصيني وأوراوا الياباني.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت خلال منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019 وأصبح أكثر الأندية تسجيلًا.

وأوضح حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الهلال وصل إلى الهدف رقم 21 في النسخة الحالية، ليتجاوز الاتحاد صاحب الـ20 هدفًا، ويصبح الأكثر تسجيلًا في المسابقة القارية.